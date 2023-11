Atp Finals - poi la Davis : dopo la finale Sinner raggiungerà Nizza - da lì il trasferimento per Malaga

Sinner a Malaga, l'Italia ai suoi piedi: Volandri ha un piano speciale

Jannikè atterrato a: la Nazionale è al completo. Ventiquattro ore dopo la finale contro Djokovic , il numero 1 d'Italia ha raggiunto capitan Volandri e i suoi compagni con il Cessna 525B messo ...

Coppa Davis, Jannik Sinner è arrivato a Malaga TennisItaliano.it

Volandri e la frase su Sinner dopo il ko con Djokovic: "Lui freddo La verità è un’altra"

Prima della Coppa Davis il capitano dell'Italia esalta l'altoatesino, grande protagonista nelle Nitto Atp Finals: ecco cos'ha detto ...

Sinner: "Contento di far parte di questo gruppo fantastico" Dopo la settimana trionfale delle ATP Finals i riflettori saranno tutti per Jannik Sinner. Da assente chiacchierato per la criticata rinunci ...