(Di martedì 21 novembre 2023) C’è la Giornata Internazionale del Gatto, quella dei Nonni e quella della Gentilezza. Ieri, il Gotha delle università britanniche (London School of Economics, King’s College, Imperial Colle... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

F1 - Frederic Vasseur : “Non siamo soddisfatti del risultato in Messico - difficoltà con le gomme dure”

Pinilla : 'Messi? Pallone d'Oro giocando in MLS - siamo diventati pazzi. Premio a Martinez ridicolo'

Bonomi: "Chiediamo all'Ue investimenti comuni e non il permesso per fare più debito"

veramente male sull'arco alpino, dove transita il grosso delle esportazioni. Un'analisi di criticità delle infrastrutture per l'export non può che generare preoccupazione".

Cade Cunningham: “Siamo messi male” Dunkest

Siamo messi talmente male che nasce il Council in difesa del free speech Il Foglio

Siamo messi talmente male che nasce il Council in difesa del free speech

Il Goth delle università britanniche ha presentato il London University Council for Academic Freedom, il centro che vuole promuovere il confronto e la libera discussioni nella ricerca e nell'insegname ...

Il sentiero verso l'amore: riflessioni di vita e felicità

Matteo Zuppi esplora l'amore e la felicità in un mondo complesso, offrendo riflessioni preziose in "Dio non ci lascia soli ...