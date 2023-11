Si complica l' intesa nel centrodestra sulle Regionali Ultimatum della Lega

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Mancano ancora alcuni passaggi nelper comporre il puzzle in vista delle elezioni. Gli appuntamenti che attendono la coalizione di, per la prima parte del prossimo anno, richiedono un supplemento di lavoro di tessitura perché l'incastro sta dimostrando alcune complessità. Un effetto domino partito dal casoprovincia autonoma di Trento. Qui Maurizio Fugatti, in quota, è stato rieletto, ma non ha nominato sua vice Francesca Gerosa, di Fratelli d'Italia, come invece era stato pattuito. La decisione di Fugatti (che ha voluto come suo numero due un eletto nella propria lista) ha causato l'annuncio di appoggio esterno del partito di Giorgia Meloni, che dunque non è entrato in Giunta. Ma ciò ha rappresentato l'innesco di qualcosa di più ampio, che sta ...