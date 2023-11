Si accelera sul Piano immobiliare Rai. Fa niente se il Cda è ancora zoppo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 novembre 2023) Obiettivo: approvare il. E detta così, considerando che la Rai ha sicuramente bisogno di ristrutturare quantomeno alcune sue sedi, non ci sarebbe nulla di male. Se non fosse che si registra negli ultimi giorni una spasmodica fretta che non trova piena giustificazione. Tanto più se si considera che, dopo l’improvvisa morte di Riccardo Laganà, il Cdanon è stato reintegrato. E qui ovviamente, come spesso accade in questi casi, i tempi sono tutto. Già, perché proprio ieri è stato finalmente eletto il nuovo consigliere nella persona di Davide Di Pietro, appartenente proprio alla stessa lista di Laganà. I vertici della Rai hanno fretta di approvare il. Anche se il Consiglio sarà reintegrato solo il 5 dicembre Una vittoria importante anche per ragioni politiche: la ...