Shakira | un accordo giudiziale le evita il carcere

Leggi su velvetmag

(Di martedì 21 novembre 2023) Grande colpo di scena nella carriera di, dopo essere stata accusata di aver frodato il Tesoro Spagnolo circa dieci anni fa. La cantante, finalmente, ha raggiunto uncon i suoi accusatori che le eviterà di finire inper il reato commesso. Mentre proseguono i successi professionali di, la cantante ha continuato in questi anni ad affrontare una causa di frode fiscale contro il fisco spagnolo. La popstar colombiana dopo aver tentato di difendere la propria innocenza con tutti i mezzi a disposizione è riuscita a trovare uncon i suoi accusatori.e l’con il fisco spagnolo, foto Ansa – VelvetMagLa sentenza per la condanna diper frode fiscale è ormai definitiva. L’artista di Whenever, Wherever è ...