Shakira in Tribunale | Eleganza in Completo Rosa e Accessori Preziosi

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 21 novembre 2023)incon un Power Suit, la nota cantante colombiana, ha scelto un elegante power suitper la sua apparizione inin Spagna, dove si è presentata per patteggiare con la procura per evitare un processo per frode fiscale. La star quarantaseienne ha optato per un look barbiecore, sfoggiando un outfit total pink che includeva pantaloni a palazzo, una canottiera, e un blazer sfiancato. Ha abbinato al suouna borsaJacquemus, modello Le Bambino, sandali con zeppa di Alexander McQueen e maxi occhiali da sole Dior, completando il suo look da diva. L’Accusa di Frode Fiscale aè stata accusata di aver evaso 14,5 milioni di euro di tasse sui suoi guadagni ...