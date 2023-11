Sfogo di una poliziotta sui femminicidi | “Sanno solo inasprire le pene | ma così ci complicano la vita”

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 novembre 2023) Lettera per HuffPost di un'agente della Silp-Cgil: “Quando sento sbraitare parole populiste come ‘in carcere e buttiamo via la chiave’, penso che non capiscano nulla. Ma alla prevenzione chi pensa? Alla possibilità di educare una società alla cultura del consenso, che parli di affettività ed emozioni consapevoli”