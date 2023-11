Sfoghi notturni di Mirko su Greta | “Ecco perché ho dubbi! Cosa voglio fare”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 novembre 2023) Ieri sera al Grande Fratello Alfonso Signorini ha mostrato aBrunetti il like cheRossetti ha messo ad un post “contro” di lui. Il ragazzo in diretta su Canale 5 si è trincerato dietro ad un silenzio stampa, ma durante la pubblicità si è lasciato andare a diversicon Ciro: “Che faccio ora? Non cambio nullaho portato rispetto a tutti“. Poco dopo ha aggiunto: “Mi devo far condizionare da lei fuori ()? Ste ragazzinate da bambina da 15 anni. Non l’ho fatto fino adesso non lo farò mai. Questo è bene che sia chiaro“. “ste ragazzinate da bambina di 13 anni” CIAOAA#Perletti #GrandeFratello — sara (@saryhzx) November 20, 2023DOPO LE PAROLE DI#GrandeFratello #rossetti ...