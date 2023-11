Sesta edizione dell' Italy Pro Bono Day

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) - Mercoledì 22 novembre, dalle 13 alle 15, presso White & Case, Milano A Milano, mercoledì 22 novembre 2023, dalle 13 alle 15, all'interno'European ProWeek, si terrà la , evento annuale'associazione ProItalia ETS, ospitato dallo Studio legale White & Case, Piazza Armando Diaz 2. È possibile partecipare sia in presenza che via streaming, registrandosi al seguente link. Milano, 21 novembre 2023. “Per la , che si colloca nell'ambito'European ProWeek, con eventi in 18 città europee, abbiamo scelto di confrontarci apertamente con i nostri principali interlocutori (non-profit, giuristi d'impresa, cliniche legali) per comprendere come massimizzare l'impatto del prolegale nel nostro Paese” – commenta il Presidente, ...