“Servono competenze psicologiche per il benessere dei giovani” La ricetta per la scuola

(Di martedì 21 novembre 2023) Un caso che ha sconvolto l'Italia, quello dell'omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex findanzato, Filippo Turetta. L'ennesimo femminicidio che pone domande e tanti dubbi sulla mente umana. «Siamo abituati a ragionare in bianco e nero, sano o malato. Ma la maggior parte delle situazioni sfuggono a questa dicotomia», sostiene il presidente dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari. Professor Lazzari, ci troviamo a commentare l'ennesimo femminicidio. La domanda che molti si pongono è di come possa accadere che un uomo “normale” possa a un certo punto trasformarsi in un assassino. «Lo sviluppo psicologico è la sintesi di molti fattori, non solo apparenti, esterni, ma anche interiori, per costituire e gestire un equilibrio di fondo. Se non c'è adeguata consapevolezza di sé la nostra personalità è fragile e può accadere di non riuscire a gestire la realtà e le emozioni che ...