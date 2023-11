Serie A | Mourinho attacca un campione del mondo con la Spagna | “È un ragazzo della piscina”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 novembre 2023) 2023-11-13 09:08:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione:allenatoreRomaè stato molto critico nei confronti del calciatore spagnolo Pedro dietro il 185 ‘DerbyCapitale’ in cui la sua squadra finì 0-0 contro lazio. “Pedro salta inin un modo fantastico”, ha detto, criticando il 36enne calciatore spagnolo, che gioca per la Lazio dal 2021 ed è statodel2010 con la. Nelle dichiarazioni a DAZN Dallo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico portoghese ha ribadito che “Pedro è un grande giocatore, ma sa anche nuotare inperché si tuffa in modo ...