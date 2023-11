Serie A | De Siervo | “Non pagare per le partite significa danneggiare la propria squadra del cuore”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) L’ad nella LegaA Luigi Desi è nuovamente scagliato contro la pirateria nel corso del Social football summit di Roma: “Pensare di nonper vedere il calciolache si decide di tifare. Quando parliamo di un danno di oltre 300 milioni,che squadre del calibro di Roma e Lazio devono rinunciare almeno a uno o due campioni a stagione“. Deha poi proseguito: “Dobbiamo prenderne consapevolezza, siamo in un punto di svolta e la legge ha individuato un percorso molto chiaro. Esiste una piattaforma tecnologica messa a disposizione dall’Autorità Agcom, stiamo aspettando che entri in azione: consentirà entro 30 minuti di bloccare l’evento pirata. Questo per noi è decisivo: se vogliamo che il ...