Senza reggiseno è meglio | la storia centenaria della tendenza braless

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 21 novembre 2023) Life&People.it Unasecolare ma che oggi (anzi soprattutto oggi) acquisisce ancora un valore importante è quella del, ovvero la scelta di indossare i capi. Un gesto rivoluzionario e simbolo di autonomia ed emancipazione, ma che può comportare – soprattutto in ambiti lavorativi – anche alcuni problemi. Nato ai tempi di Paolina Bonaparte, il trend non è mai scomparso, esaltandosi in modo particolare nel mondo dell’intrattenimento emoda mentre nelle donne comune resta, in parte, un tabù da sfatare. LadelSecondo la ricostruzione storica, la prima personalità influente ad aver scelto di non indossare un supporto per il seno sarebbe stata Paolina Bonaparte nel lontano 1780. La celebre sorella dell’Imperatore ...