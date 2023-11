Secondigliano | 42enne bloccato con un chilo di droga in casa

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Sorpreso con quasi undiin. A finire in manette undel posto con precedenti di Polizia, tratto in arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.incon undi: arrestatoNella serata di ieri, gli agenti del Commissariatohanno notato in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.