Sea Shepherd ospite in Gamec | “Il problema più grande per gli oceani? L’uomo!”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023) Bergamo. “Ilpiùche le vite del mare si trovano ad affrontare oggi è l’antropocentrismo: l’impatto della nostra presenza in questo pianeta è così distruttivo che sta facendo diminuire la biodiversità nei nostri”, Andrea Morello, presidente di SeaItalia, sezione locale del movimento internazionale nato nel 1977, è statoalladi Bergamo in occasione della Donizetti Lectures su “Il diluvio universale”, una delle opere in programma al Donizetti Opera Festival 2023. Da poco tornato dalla sua ultima missione nel Mediterraneo, tra i mari più sovrasfruttati, durata alcune settimane, Morello non ha dubbi: la minaccia piùper la fauna marina eca è l’uomo. In questo c’è un, ...