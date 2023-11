Se i quartieri di Napoli fossero un film Disney | le foto diventano virali

(Di martedì 21 novembre 2023) Il nome di qualche quartiere è sgrammaticato. La resa grafica a volte è più grottesca che fumettistica. Sta però ilfatto che la carrellata di immagini in cui ipiù famosi divengono trasformati in una locandina di unè una trovata diventata virale in pochissime ore e ha attirato l’attenzione (e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Nennella ai Quartieri Spagnoli - multa da 4.500 euro per 12 chili di alimenti non tracciati. Sospesa l'attività per Burger King a Napoli

'Violentata in auto da due giovani appena conosciuti', ragazza 18enne denuncia stupro a Napoli

Violentata da due ragazzi in un auto. E' quanto denuncia una 18enne napoletana ai carabinieri dopo una serata trascorsa in giro con le amiche per i vicoli deiSpagnoli di. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica 18 e 19 novembre. A riportare la notizia oggi Il Mattino e l'edizione napoletana di Repubblica . La giovane - della ...

Napoli, la denuncia di una diciottenne: «Stuprata in auto da due ragazzi che avevo appena conosciuto» ilmattino.it

Diciottenne “violentata da due ragazzi” dopo una serata nei Quartieri Spagnoli RaiNews

Napoli, 18enne denuncia violenza: "Violentata da due uomini"

A Napoli, una ragazza di 18 anni ha denunciato ai carabinieri di aver subito una violenza sessuale. A commettere il fatto, secondo quanto riportato dalla giovane, sarebbero stati due giovani. La ...

Valditara con gli studenti, 'un minuto di silenzio per Giulia'

NAPOLI, 21 NOV - Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin come per tutte le donne vittime di violenza. Ieri ha lanciato l'invito a tutte le scuole italiane, oggi il ministro dell'Istruzione e del m ...