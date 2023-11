‘#Scrivimiquandoarriviacasa’ | la seconda stagione su Sky Crime

Leggi su funweek

(Di martedì 21 novembre 2023) In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), su Sky(canale 116 di Sky e in streaming su NOW) arriva ladi #Scrivimiquandoarriviacasa, da venerdì 24 novembre alle 22:55. Attraverso la ricostruzione di casi reali di aggressioni e violenze avvenute in strada e nei luoghi pubblici, la docu-serie #Scrivimiquandoarriviacasa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire protezione alle donne quando si trovano da sole e prevenire episodi di questo tipo. Il caso di Sarah Everard, scomparsa nel marzo 2021 mentre faceva rientro a casa dopo una serata con amici, ha dato impulso al movimento #TextMeWhenYouGetHome, nato per assicurare sicurezza alle donne e prevenire ulteriori casi di violenza e a cui si è ispirata la serie. LEGGI ANCHE: «Inizia ...