Scienziati studiano il cervello dei tifosi di calcio | così capiamo come nasce il fanatismo

(Di martedì 21 novembre 2023) Cosa succede neldei“sfegatati” didurante la partita della squadra del cuore? Un team diha deciso di indagare con la risonanza magnetica sulla loro attività cerebrale e ha scoperto diversi modelli di attivazione durante la visione del match, che possono innescare emozioni e comportamenti positivi e negativi. Le implicazioni di questi risultati – sono convinti gli autori dello studio – potrebbero estendersi oltre lo sport, fornendo informazioni cruciali sulin generale, quindi anche in altri settori,la politica. Iditra rivalità, esultanze e rabbia La ricerca è fra le protagoniste del meeting annuale della Radiological Society of North America (Rsna), a Chicago. Obiettivo, «far luce ...

