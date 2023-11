(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – In Italia freddo e maltempo innegli ultimi dieci giorni di novembre con un’impennata verso la fine del mese a causa di unaindalla Russia che farà scendere leanche di 16. A essere colpite saranno tutte le regioni, comprese quelle de Centro e del Sud dove i fenomeni saranno intensi soprattutto su Calabria e Sicilia. La giornata peggiore sarà giovedì 23 seguito da una breve tregua venerdì 24. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Maltempo estremo sull'Italia con vento, nubifragi e neve: dove e quando colpirà

Analizzando però la tendenza, ovviamente da confermare, scopriamo dalle mappe un'altra figura estrema: una '' potrebbe colpire il Centro - Sud alla fine del mese con neve fin sulle ...

Sciabolata artica Italia, neve in arrivo: la mappa. Freddo e vento ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Vento, nubifragi e neve: giorni di maltempo estremo sull'Italia. Le previsioni meteo Adnkronos

Sciabolata artica in arrivo sull'Italia: temperature giù di 16 gradi

In Italia freddo e maltempo in arrivo negli ultimi dieci giorni di novembre con un'impennata verso la fine del mese a causa di una sciabolata artica in arrivo dalla Russia che farà scendere le tempera ...

Meteo, Vortice di Maltempo incastrato sull'Italia con Piogge, Temporali e pure Neve nei Prossimi Giorni

Nei prossimi giorni un Vortice Mediterraneo a carattere freddo avvolgerà una parte d'Italia dove lo scenario meteo-climatico sarà condizionato da una forte fase di maltempo contrassegnata anche da nub ...