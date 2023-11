Schneider Electric sigla una partnership con ArcelorMittal | acciaio low-carbon per ridurre l' impatto ambientale dei prodotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 21 novembre 2023-, leader mondiale nel settore siderurgico e minerario, e, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, hanno annunciato oggi unain base alla qualefornirà al'riciclato e prodotto in modo rinnovabile XCarb®, cheutilizzerà per costruire armadi e cabine elettriche. Prodotto presso lo stabilimentodi Sestao, in Spagna, l'riciclato e rinnovabile XCarb® è realizzato con un'altissima percentuale diriciclato ed è lavorato in un forno elettrico ad arco, alimentato con energia ...