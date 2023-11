Scelto dal governo per combattere la violenza di genere a scuola | “Anche le donne sono cattive”

Amadori - lo psicologo scelto per l'educazione di genere dal governo - ha scritto un libro in cui accusa le donne di “cattiveria”

Il sospetto che fosse vittima di bullismo per il proprio orientamento sessuale è emerso dalle chat di alunni e genitori. La situazione critica era sotto gli occhi di tutti. Ma nessuno ha visto. E sabato scorso a Palermo un ragazzino di 13 anni ha scelto di suicidarsi. «I nostri ragazzi sono sempre più soli» - dice oggi il padre della prima vittima italiana di cyberbullismo - nel 2013. Fondazione Carolina - in sua memoria - è proprio oggi in Sicilia. A parlare proprio di questo