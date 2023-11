Scalette Fontanabrolo e Cornasello | partono i lavori di riqualificazione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023) Prendono il via martedì 21 novembre idi sistemazione di ben duedella città, altro tassello del piano di manutenzione edei percorsi pedonali tra Città Alta e i Colli avviato da alcuni anni dall’amministrazione: tocca infatti a via– che collega viale Vittorio Emanuele a via Monte Ortigara – e a vicolo, percorso che dalle Piscine Italcementi si snoda fino a via degli Orti e via Tre Armi sui colli intorno a Bergamo Alta. “Partiamo dal percorso di vicolo, molto amato dai bergamaschi — spiega l’assessore aipubblici Marco Brembilla —, e di uno forse da riscoprire, la via”. Il percorso di vicolo– che prende il nome da un’antica sorgiva ...