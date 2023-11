Saudi Pro League | parla il Ceo | “Nessuna discussione per nostre squadre in Champions League”

(Di martedì 21 novembre 2023) Negli ultimi giorni si sono rincorse delle voci che volevano la presenza diarabe nelle prossime edizioni della, ma per il momento ci ha pensato il ceo dellaProa smentire tutto: “Non sono a conoscenza diin merito“. Nel corso del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma, Saad Allazeez ha aggiunto: “Riusciremo ad arrivare al livello delle altre leghe. Vogliamo alzare di più l’asticella e aumentare il bacino di nostri talenti. Il livello di gioco che abbiamo al momento non è il massimo, ma ci stiamo arrivando“. Sul calcio femminile in Arabia, Allazeez ha sottolineato come nell’ultimo periodo “abbiamo aumentato la partecipazione delle donne dell’80%“. ...

Calcio: Molto ManCity e tanta Italia in corsa per i Globe Soccer Awards

Il fuoriclasse portoghese è il capofila di una lista di 12 giocatori per il primo Middle East Player, dopo un inizio notevole nellaLeague, mentre il Middle East Club annovera 8 candidature,...

Saudi Pro League, Eden Hazard: no a un milione a settimana Sportal

Bruno Fernandes giura amore allo United: "Saudi Pro League Non mi interessa, qui sono felice" TUTTO mercato WEB

Supercoppa Italia, approvata un'amichevole con la vincitrice: i dettagli

Nell'Assemblea di Lega svoltasi ieri è stato trattato anche il tema della Supercoppa, sul quale si è espresso anche l'amministratore delegato della Lega di Serie A, De Siervo.

Real Madrid 'plotting shock bid' for one of Chelsea's biggest-ever transfer flops

Real Madrid are plotting a shock bid for a former Chelsea player, it has been claimed. Los Blancos have been operating for much of the La Liga campaign without a recognised striker, amid the departure ...