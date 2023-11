(Di martedì 21 novembre 2023) Promuovere la candidatura del patrimonio nuragico sardo allaList. Mobilitare la comunità scientifica italiana e internazionale sulle prospettive di studio e ricerca offerte dalle nuove tecnologie. Far crescere la consapevolezza nella società civile e coinvolgere le figure di eccellenza sarde che lavorano in Italia e nel mondo. Rafforzare l’attività di racconto di questa cultura millenaria, creando una sorta di nuovo “brand” che aiuti l’isola a creare nuove bue di sviluppo sostenibile e ad attirare turismo dodici mesi l’anno con ricadute economiche su tutte le filiere. Sono questi gli obiettivi perseguiti dalla Conferenza Scientifica Internazionale “Isola dei” che il 16 e il 17 novembre hanno dedicato all’antica ...

Sardegna : dai nuraghi 1 mld di euro l'anno per il pil della Regione

Nuraghi , il modello Stonehenge da un milione e mezzo di visitatori

A Cagliari, con il coordinamento scientifico dei professori Antonella Sanna e Francesco Pigliaru, è appena andata in scena ", Isola dei", la prima Conferenza internazionale promossa ...

Sardegna, i nuraghi si candidano World Heritage dell'Unesco Panorama

“Sardegna, isola dei Nuraghi”, la comunità scientifica internazionale ... SassariNotizie.com

Nuraghi come Stonehenge: a Cagliari confronto scientifico sulla sfida Unesco

Promuovere la candidatura del patrimonio nuragico sardo alla World Heritage List dell’Unesco, mobilitare la comunità scientifica italiana e internazionale sulle prospettive di studio e ricerca offerte ...

Quaranta arresti in Sardegna e nella Penisola per traffico internazionale di droga La Nuova Sardegna

Quartu Quaranta ordinanze di custodia cautelare, di cui venti in carcere, sono in corso di esecuzione da questa mattina 20 novembre all’alba a Quartu, Cagliari e hinterland e in altri luoghi della Sar ...