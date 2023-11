Santa Marinella | inaugurata la mostra su Castrum Novum

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023), 21 novembre 2023 – Sono sempre un successo di pubblico gli incontri che interessano gli scavi di. E l’occasione è stata quella dell’inaugurazione dellache si tiene nell’ Aula Consiliare del Palazzo Comunale di via Cicerone. Alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del consigliere Paola Fratarcangeli, il direttore del Polo museale Flavio Enei ha dato il via a questo nuovo percorso espositivo, che vedrà coinvolti anche i plessi scolastici della città, dove lasi sposterà nei prossimi giorni. “L’obiettivo è quello di far avvicinare sempre più persone, soprattutto i giovani, al nostro sito archeologico, facendolo conoscere endo loro quale importanza abbiano le scoperte che man mano vengono alla luce durante le ricerche. ...