San Giorgio a Cremano | Furto in un cantiere | 3 persone arrestate dai Carabinieri

(Di martedì 21 novembre 2023) in Via Sandriana Idella stazione di Sanhanno arrestato peraggravato 3. Si tratta di A. D. C. e di un 42enne e una 54enne incensurati.Ierano di passaggio in via Sandriana. Era notte e alcuni movimenti sospetti attorno ad unhanno acceso la loro curiosità.Trestavano smontando da un'impalcatura i pannelli di metallo generalmente utilizzati come pedane tra i ponteggi. Ne avevano già presi 7. Non hanno fatto in tempo a scappare e sono finiti in manette. Recuperata la refurtiva, poi restituita al titolare della ditta edile.Gli arresti sono stati convalidati. Per D. C. l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.