Samsung Galaxy S23 | offerta Black Friday 2023 | è il best buy del giorno

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Continua la settimana di super offerte per ilsu Amazon: se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e fedeli al marchio, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata alS23, vero e propriobuy del. Il dispositivo avrebbe un costo di 699 euro, ma, grazie ad un coupon del valore di 75,08 euro, potrete portarvelo a casa al super prezzo di 623,92 euro. Il top di gamma del colosso sudcoreano sarà vostro nel colore Green, in versione europea e con capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024; inoltre, avrete anche la possibilità di ...