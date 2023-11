Sampdoria-Spezia | la saga degli Esposito | tre fratelli in campo | con l'Inter alle spalle

(Di martedì 21 novembre 2023) La partita traproporrà un intreccio non inedito, per il calcio italiano, ma di certo molto particolare: sullo stesso...

Serie B LIVE : spicca Sampdoria-Venezia - in campo anche Spezia - Bari e Cremonese

Sampdoria - Benedetti non recupera per lo Spezia

Sampdoria - Spezia, al Ferraris la saga dei tre fratelli Esposito

Sebastiano tra i blucerchiati, Salvatore e Francesco Pio tra i bianchi. Papà Agostino: "Sarà la prima volta con tutti e tre insieme in campo nella stessa ...

Derby, stop alla vendita dei biglietti. Tifosi aquilotti con il fiato sospeso LA NAZIONE

Verso Sampdoria-Spezia, Tuttosport: Pirlo conferma Manuel De Luca Le ultime

In vista di Sampdoria-Spezia, Andrea Pirlo potrebbe confermare Manuel De Luca insieme a Sebastiano Esposito in attacco con Fabio Borini Venerdì 24 novembre an ...