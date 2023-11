Salerno | perseguita l’ex compagna | 50enne arrestato

Leggi su zon

La notte del 20 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihanno, in flagranza di reato, unrumeno, per atti persecutori nei confronti della ex, in quanto, sebbene già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in stato di ubriachezza avrebbe aggredito la vittima.