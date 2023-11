Salary Cup | Cairo | «Serve a livello europeo»

(Di martedì 21 novembre 2023) Urbano, presidente de Torino, ha parlato al DLA Piper Sport Forum a San Siro delCup Urbano, presidente de Torino, ha parlato al DLA Piper Sport Forum a San Siro delCup. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Devi farlo. D’altra parte, una lega importante come l’NBA è riuscita in maniera intelligente, se superi un certodi spese devi dare un contributo condiviso tra gli altri club e questo è un modo giusto. È tutto fattibile se c’è la volontà, ma non può essere solo italiana».

F1, Verstappen: "Serve capire la macchina. Il salary cup ai piloti non è giusto"

Verstappen poi si mostra in disaccordo con l'idea di mettere unagli stipendi dei piloti: 'In questo periodo la F1 è sempre più popolare e ognuno guadagna sempre di più. Non vedo perchè i ...

Cairo: "Serve un salary cap europeo" Fantacalcio ®

Torino, la proposta di Cairo: "Serve un salary cap europeo" TUTTO mercato WEB

Torino, l'allarme di Cairo: "Serve un salary cap non solo italiano, ma europeo"

Non è solo un problema di ricavi, ma anche di controllo dei costi. Salary cap italiano Devi farlo europeo. D’altra parte, una lega importante come l’NBA è riuscita in maniera intelligente, se superi ...

Sampdoria, fideiussioni per coprire l’eccedenza del salary cap. La cifra

Radrizzani e Manfredi sono dovuti intervenire con delle fideiussioni per coprire l'eccedenza del salary cap della Sampdoria imposto dalla Serie B La politica ...