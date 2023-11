Salah | paura con l’Egitto | aggredito dai tifosi | intervengono i militari – VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Attimi di grande tensione sul finale della partita vinta dai Faraoni contro la Sierra Leone: necessariol’intervento dell’esercito È stato un episodio assurdo quello che ha vissuto Mohamednell’ultima partita giocata con la maglia della sua nazionale,. Ha infatti addirittura avuto bisogno della protezione dell’esercito per difendersi da alcuni invasori dopo la vittoria contro la Sierra Leone. Tutto è stato scatenato da un tifoso che è sceso in campo e ha puntato forte contro la stella del Liverpool. Subito è intervenuto il personale di sicurezza presente allo stadio, che ha difeso l’ex Roma prendendo a pugni l’aggressore. Una volta sconfitto il primo, ne è arrivato un altro, che tra l’altro indossava una maglia del Manchester City, prossimo avversario in Premier League dei Reds. Invasione campo durante Sierra Leone-Egitto (Screenshot X) – ...