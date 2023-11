Sabatini | «Darmian in campo al 91? dimostra una cosa di Spalletti»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Ieri al 91? di Ucraina-Italiaha mandato inal posto di Politano, che pure era entrato appena venti minuti prima per Zaniolo., durante Radio Radio Mattino, valuta la sostituzione. IL TERRORE – Sandrocommenta Ucraina-Italia anche a livello di sostituzioni: «Tolto il primo e l’ultimo quarto d’ora la squadra a me non è dispiaciuta. Anzi: mi è sembrata una buona Italia, la mano dell’allenatore si vedeva. Poi alla fine c’è stata la sofferenza, con Lucianoche ha messo Matteoal posto di Matteo Politano. Per come tutti noi conosciamose metteal posto di Politano, che era entrato un quarto d’ora prima, vuol dire che ha paura. Vuol dire che c’era motivo di aver ...