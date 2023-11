(Di martedì 21 novembre 2023) Sospesa dalla Fifa da tutte le competizioni internazionali a causa dell'invasione e della guerra in Ucraina, la nazionale di calcio dellaè tornata inieri sera a Volgograd per giocare il ...

Russia - aereo passeggeri atterra in un campo : tutti salvi

Borussia Dortmund-Milan - in mezzo al campo i muscoli di Musah e Pobega

LIVE Borussia Dortmund-Milan - Champions League calcio in DIRETTA : Musah e Pobega a centrocampo per Pioli - rossoneri chiamati alla grande prestazione in Germania

Russia in campo dopo quasi due anni, ne fa 8 a Cuba

Sospesa dalla Fifa da tutte le competizioni internazionali a causa dell'invasione e della guerra in Ucraina, la nazionale di calcio dellaè tornata inieri sera a Volgograd per giocare il suo primo match riconosciuto dalla Fifa stessa (nel senso che se ne terrà conto per il ranking) da quasi due anni a questa parte. ...

Attacchi russi con missili e droni, colpito ospedale. A Kiev Pistorius e Michel (Ue) - Shoigu, stiamo respingendo sbarchi Kiev a Dnipro - Shoigu, stiamo respingendo sbarchi Kiev a Dnipro RaiNews

Stoltenberg: "Situazione campo difficile, più sostegno" Sky Tg24

Russia in campo dopo quasi due anni, ne fa 8 a Cuba

Sospesa dalla Fifa da tutte le competizioni internazionali a causa dell'invasione e della guerra in Ucraina, la nazionale di calcio della Russia è tornata in campo ieri sera a Volgograd per giocare il ...

Scoperto l’ultimo yacht di Putin, il Victoria. E anche questo è passato da un cantiere italiano

Intestata all’amico oligarca Gennady Timchenko e usata dalla compagna del presidente Alina Kabaeva, la barca di 71 metri del valore di 50 milioni fu avviata ...