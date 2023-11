Russia-Cuba | tradizionale scambio di maglie a fine partita Ma i calciatori cubani non possono

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Curioso siparietto al termine dell’amichevole vinta dallasuper 8-0 davanti a 40 mila spettatori di Volgograd. Il giovane calciatoreno Fabian Gloor voleva portare a casa un souvenir della match e per questo motivo ha chiesto a un suo rivale in campo di poter scambiare la maglia. Gloor ha lasciato lo stadio con la maglia russa, ma in realtà un vero e proprionon c’è stato. Quando i russi hanno chiesto alno di scambiare le casacche, Gloor ha detto che non poteva perché ne hanno solo una e se ne devono prendere cura. Insomma, Gloor torna a casa con due. SportFace.