Rusconi Associazione Nazionale Presidi | “La scuola fa molte iniziative sull’educazione ma evidentemente la politica è distratta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) “Di fronte a qualsiasi episodio di cronaca, dal bullismo alle aggressioni fino ai femminicidi, una delle domande retoriche più frequenti che ormai sento da troppi anni dallae dall’opinione pubblica è: cosa fa la? Io invece ogni tanto mi permetto di chiedere: cosa fa l’opinione pubblica per i ragazzi? Cosa fa la? Cosa fanno le istituzioni? In realtà lafa, ma spesso le istituzioni politiche sono distratte e non sanno cosa fa la”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, dal presidente dell’, Mario, che risponde polemicamente alle invettive di alcuni politici e ...