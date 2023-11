Ruba tre giubbotti all’Ovs e ne infila uno sopra l’altro | preso

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023) Orio al Serio. Ha indossato tre, uno, ed è uscito ddell’Oriocenter senza pagare. La sua fuga dopo aver commesso il furto aggravato dal danneggiamento per aver strappato le placchette antitaccheggio è però durata poco. Arrivato a ridosso delle scale mobili A.O., emiliano di 21 anni senza fissa dimora, è stato raggiunto da un addetto alla sorveglianza del centro commerciale. Difficile occultare la refurtiva, dato che la sagoma del giovane era quantomeno singolare, con tutti iaddosso. Sul posto sono arrivati i carabinieri della tenenza di Seriate che lo hanno arrestato. Il 21enne è stato portato in caserma dove è emerso che era sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria di Costa Volpino, disposta in seguito ad un altro furto. L’arresto è stato ...