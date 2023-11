'Romanista ebreo' | il post antisemita in Nord delle sorelle influencer

Le sorelle Cavaleri, influencer della Lazio, pubblicano sui social adesivi antisemiti: "Romanista ebreo"

Beatrice e Giada Cavaleri sono finite al centro delle polemiche per aver caricato sui social la foto di un adesivo con su scritto "". A darne notizia è Repubblica . Nonostante la ...

