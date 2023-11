Roma | tre attivisti imbrattarono la facciata del Senato | 40mila euro di danni

(Di martedì 21 novembre 2023) Ammonta a circa 40 milal’importo dei lavori effettuati per il ripristino dellae del portone deldopo il blitz effettuato il 2 gennaio scorso dadi Ultima Generazione che lanciarono vernice rossa sui muri di Palazzo Madama, a. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Lanciano pomodori contro il dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla”: arrestati 3 ambientalisti, a quanto ammontano idel blitz di Ultima Generazione dello scorso gennaio E’ quanto emerge dagli atti depositati oggi, martedì 21 novembre 2023, dall’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza die Ministero dei Beni Culturali costituiti parti civile assieme al Campidoglio. Il tutto nell’ambito del processo, davanti al giudice ...

Una nuova materia per combattere stress - ansia da prestazione e bullismo. La sperimentazione parte da Roma - obiettivo scala nazionale. INTERVISTA alla Castelluccio

Una nuova materia per combattere stress - ansia da prestazione e bullismo. La sperimentazione parte da Roma - obiettivo scala nazionale. INTERVISTA a Rosa Cappelluccio

Roma - l'agguato della polizia locale nascosta dietro a una siepe col velox - senza segnalazione - tre agenti sdraiati in auto - VIDEO

Shenzhen rappresenta il futuro ed è fonte di ispirazione per lo sviluppo di altre città - dichiara l'assistente del sindaco di Roma

Seminario di studio su Sassoli di Roma Tre e Istituto Sturzo Il Domani d'Italia

"Albanesi e musulmani, dove sono i veri italiani". Scritte razziste e una croce celtica nei bagni di Roma Tre RomaToday

Musei in Musica a Roma, ecco le aperture straordinarie del 25 novembre

Sabato 25 novembre torna l’annuale appuntamento in notturna con “Musei in Musica”, la manifestazione – giunta quest’anno alla sua 13a edizione – ...

Concerto per i poveri e con i poveri nella città del Vaticano, ecco la data: venerdì 15 dicembre

Sarà, come da tradizione, l’Aula Paolo VI in Vaticano ad ospitare la quarta edizione del "Concerto con i Poveri e per i Poveri", l’iniziativa dedicata alle ...