(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Ha colpito con unla porta di, anteriore destra, deldella linea 8 dell’Atac e si è poi allontanato per le vie limitrofe riuscendo a fare perdere le proprie tracce. Una, studentessa straniera, che era seduta vicino alla porta, ha riportato lievi escoriazioni alla gamba provocate dalla. E'

Tetti sfondati e parabrezza distrutti - tifosi romanisti distruggono le macchine in sosta per vedere l’arrivo di Lukaku (video)

Tetti sfondati e parabrezza distrutti - tifosi romanisti salgono sulle macchine in sosta per vedere l’arrivo di Lukaku (video)

Roma - svaligiata gioielleria in via Ravenna : ladri sfondano la vetrina e rubano la cassaforte

Roma, sfonda vetro tram 8 con un calcio: ferita da schegge una 19enne

E' accaduto ieri sera verso le 17 all'altezza della fermata di piazza Gioacchino Belli a. Dopo la segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i carabinieri della stazione Porta Portese e del ...

Roma, sfonda vetro tram 8 con un calcio: ferita da schegge una 19enne Adnkronos

Roma, sfonda la porta del tram con un calcio e poi fugge. Una ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, sfonda vetro tram 8 con un calcio: ferita da schegge una 19enne

Ha colpito con un calcio la porta di vetro, anteriore destra, del tram della linea 8 dell’Atac e si è poi allontanato per le vie limitrofe riuscendo a fare perdere le proprie tracce. Una 19enne, stude ...

Cristina Marino a Boomerissima, chi è la moglie di Luca Argentero Età, vita privata, morte del padre, figli, allenamenti e Instagram

Si trasferisce a Roma appena maggiorenne, per tentare di sfondare come attrice. La sua prima grande occasione arriva nel 2009, quando ottiene il ruolo di protagonista in Amore 14, diretto da Federico ...