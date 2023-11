Roma | sfonda vetro tram 8 con un calcio | ferita da schegge una 19enne

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Ha colpito con unla porta di, anteriore destra, deldella linea 8 dell’Atac e si è poi allontanato per le vie limitrofe riuscendo a fare perdere le proprie tracce. Una, studentessa straniera, che era seduta vicino alla porta, ha riportato lievi escoriazioni alla gamba provocate dalla. E' accaduto ieri sera verso le 17 all'altezza della fermata di piazza Gioacchino Belli a. Dopo la segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i carabinieri della stazione Porta Portese e del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere sono intervenuti sul posto. La giovane è stata medicata sul posto dal personale medico del 118 e ha rifiutato il successivo trasporto in ospedale. Sono in corso, da parte dei militari, mirate indagini per rintracciare ...