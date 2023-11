Roma - Mourinho : “Non so se resto. Parlato di recente coi Friedkin - ma non di rinnovo”

Calcio : Roma; Mourinho 'con Friedkin non ho parlato di rinnovo'

Roma - i tifosi in ansia : la risposta di José Mourinho sul futuro

Roma, Mourinho su Totti: 'Numero uno, ma dipende dalla società'

Commenta per primo José, allenatore della, nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al TG1 , si è soffermato anche sulla relazione tra la società giallorossa e Francesco Totti, ex attaccante e uomo - ...

Mourinho, da Totti al rinnovo: il tecnico della Roma si confessa Corriere dello Sport

Mourinho al Tg1: «Ho parlato con i Friedkin, ma non so se resto alla Roma. Totti Un numero uno»

Un'anteprima dell'intervista a Mourinho che andrà in onda in esclusiva venerdì sera. Qualche parola, niente di più. Ma il tema c'è, ed è ...

Roma, Lazio, U21 e Brasile-Argentina: le ultimissime

Mourinho parla al TG1. Zaccagni ancora in dubbio per Sabato. Gli Azzurrini pareggiano in Irlanda. Stanotte il Superclassico.