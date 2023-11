Roma | maxi nido di api nell’edificio storico in Via Gregorio VII | trovati 70mila esemplari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 novembre 2023) Andrea Lunerti documenta un nuovo importante intervento all’interno del noto edificio in viaVII:. Andrea Lunerti è sempre al servizio dei cittadini, lui e numerosi colleghi che lo accompagnano in quelle che sono vere e proprie spedizioni per fare chiarezza e mettere in sicurezza i residentini (e non solo) dalla presenza delle api in casa. Preservare l’ape – in quanto essere vivente – è importante. Occorre, tuttavia, saperlo fare: quando si è al cospetto di nidi o zone particolarmente infestate, è necessario – indispensabile – contattare gli esperti per evitare di correre rischi. Significa anche evitare di mettere in pericolo gli abitanti di un appartamento o una villa. L’estate scorsa, solo a, i casi di nidificazione e presenza negli ...