Roma | manifestazione per fermare l’uccisione di bambini a Gaza | appuntamento il 27 novembre all’Esquilino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 novembre 2023) In risposta alla situazione allarmante a, è previsto un raduno in Piazza dell’Esquilino a, lunedì 27alle 18:00. L’evento mira a attirare l’attenzione sulla continua violazione dei diritti deie sulla crisi umanitaria derivante dagli eventi recenti.per idiLunedì 20ha segnato la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, suscitando riflessioni sugli sforzi globali per garantire i diritti fondamentali dei, come il diritto alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da abusi, sfruttamento, gioco e svago. Purtroppo, la data segna anche il fallimento nel conseguire questi diritti in tutto il ...