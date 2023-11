Roma | cartomanti si azzuffano a Trastevere

Leggi su italiasera

Rissa tra. Una zuffa vera e propria aper la contesa di un posto. Una 54ennena avrebbe minacciato e spinto una sua rivale in affari, una 51 enne greca, per obbligarla ad allontanarsi da piazza Sant'Egidio così da non svolgere il ruolo, concorrente, di indovina. A indagare sono i carabinieri, che nel week end hanno applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal tribunale dinei riguardi della 54ennena. La cartomante italianaddeve star dunque lontano dalla sua "rivale".