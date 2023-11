Roma | alberi crollati | la scelta della Procura

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) LaRepubblica diha scelto di dissequestrare i 346caduti negli ultimi mesi in città. L’atto si è reso obbligatorio per l’impossibilità dei carabinieri forestali di custodire una tale quantità di fusti e fronde. Laè giunta a seguitoconclusione delle operazioni preliminari connesse alla consulenza agronomica, relative al censimento delle piante che, sostanza sono crollate in ogni area. Dalla Garbatella all’Ostiense, al centro, vari i crolli avvenuti, come sul lungotevere, l’area più danneggiata. L’inchiesta deltore aggiunto Giovanni Conso epm Clara De Cecilia continua per le ipotesi di reato di lesioni, danneggiamento, crollo doloso e disastro colposo. La consulenza mira proprio a scoprire i motivi ...