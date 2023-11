Roberto D' Agostino e Dagospia | la sua creatura più che ventennale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 novembre 2023) Recluso com’ero nella Casa situata sulla collinetta di Cinecittà non ho avuto modo di entrare nella sala romana dove stavano proiettando il recentissimo film diD’dedicato alla Roma notturna e non di cui lui ha tastato ogni ripostiglio. E anche se sono bene al corrente di quel film che è stata la sua vita romana, a partire da quando oltre quarant’anni fa lui che allora lavorava allo sportello di una banca cominciò a venire alla redazione dell’Europeo di via della Mercede a consegnare dei pezzi giornalistici che Maria Giulia Minetti gli correggeva ululando alla sua maniera. Sono difatti oltre quarant’anni cheè un mio amico fraterno, uno dei due o tre che conservo da così tanto tempo e che mai mi ha deluso. Già frequentavo la sua penultima casa, quella precedente alla reggia dove lui adesso vive con Anna e che ...