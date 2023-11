Rita Talamelli strangolata dal marito | Angelo Sfuggiti l' ha uccisa a mani nude e poi ha tentato il suicidio I figli scoprono l' omicidio

(Di martedì 21 novembre 2023) Ancora una donnadal. La violenza è esplosa all?improvviso in una condizione di esasperazione familiare e in un modo feroce. Una donna è...

Un pensionato di Fano uccide la moglie e tenta il suicidio senza riuscirci

Fonti di stampa locale riferiscono chefosse malata psichiatrica e le sue condizioni fossero peggiorate negli ultimi tempi. Utilizzando una dose importante degli psicofarmaci ...

Rita Talamelli strangolata dal marito, Angelo Sfuggiti l'ha uccisa a mani nude e poi ha tentato il suicidio. I ilmessaggero.it

Strangola la moglie e poi assume barbiturici a Fano, arrestato Agenzia ANSA

Prima strangola la moglie poi ingerisce barbiturici: arrestato 70enne

Un pensionato di 70 anni, Angelo Sfuggiti, ex titolare di una pizzeria, ha strangolato la moglie, di 66 anni, Rita Talamelli, e poi ha ingerito dei barbiturici, nella casa di famiglia a Fano. A scopri ...

Femminicidio: strangola la moglie e assume barbiturici, arrestato il marito che voleva togliersi la vita a Fano

L'uomo accusato di aver ucciso la moglie, è ricoverato in ospedale a Pesaro ma non è in gravi condizioni. Indaga la polizia ...