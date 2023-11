Rischi leucemia da glifosato | studio li evidenzia nei ratti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Milano, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "Sia ilche gli erbicidi a base dicausanoneiin giovane età e a basse dosi di esposizione". E' la conclusione dei ricercatori del Global Glyphosate Study (Ggs) guidato dall'Istituto Ramazzini di Bologna, riportati sulla piattaforma preprint 'bioRxiv' e segnalati all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa). "Questi risultati sulle leucemie sono di così grande rilevanza per la salute pubblica che abbiamo deciso di rendere pubblici i dati completi", afferma Daniele Mandrioli, coordinatore Ggs, direttore del Centro di ricerca sul cancro 'Cesare Maltoni' dell'Istituto Ramazzini. In questoa lungo termine - spiegano dalla struttura emiliana - il ...