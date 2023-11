Rinnovo Kvaratskhelia | accelerata decisiva | cifre e durata del contratto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) Napoli al lavoro per chiudere la trattativa con: il quotidiano svelae nuovo ingaggio del georgiano: i dettagli Ci sono passi in avanti per quanto riguarda ildi. Dopo aver sistemato la situazione panchina, con Mazzarri che ha ripreso in mano la panchina del Napoli, dopo dieci anni dall’ultima volta, a discapito di Rudi Garcia, De Laurentiis può finalmente concentrarsi sulle trattative legate ai rinnovi contrattuali. Tra i calciatori che richiedono un adeguamento dell’ingaggio c’è anche Khvicha, premiato come miglior giocatore dello scorso campionato di Serie A.dell’accordo Già nella giornata di ieri, l’agente del georgiano Mamuka Jugeli ha ...