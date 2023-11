Rinnovato il protocollo d’intesa tra la Questura di Napoli e l’A I Me Pe

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) , destinato al percorso riabilitativo dei soggetti colpiti da ammonimento del Questore Stamattina, il Questore di, dott. Maurizio Agricola, e la Presidente dell’ A.I.Me.Pe. – “Associazione Italiana Mediatori Penali”, dott.ssa Mariacristina Ciambrone, hannoilin materia di atti persecutori e violenza domestica. L’accordo di collaborazione, siglato per la prima volta nel novembre 2021, è finalizzato a far intraprendere un percorso di recupero, su base volontaria e gratuita, ai destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore per atti persecutori e violenza domestica che hanno la possibilità di essere seguiti presso una delle sedi dell’A.I.Me.Pe. dove un’equipe di lavoro multidisciplinare composta da criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori e mediatori li ...